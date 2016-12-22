请观看如何免费下载自动交易
TripleBolling_Modified - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Rudinei Felipetto
- 显示:
- 1144
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
指标分别绘制标准偏离率为 2, 3 和 4 的三条布林带。
改编版可以接受所有的布林带参数。
包含完整说明和图像的原始作者发帖 在此！
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/14747
