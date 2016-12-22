代码库部分
TripleBolling_Modified - MetaTrader 5脚本

Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Rudinei Felipetto
显示:
1144
等级:
(19)
已发布:
真实作者:

Sergey Porphiryev

指标分别绘制标准偏离率为 2, 3 和 4 的三条布林带。

改编版可以接受所有的布林带参数。

TripleBolling_Modified 在 EURUSD M1。

包含完整说明和图像的原始作者发帖 在此

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/14747

