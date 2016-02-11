Реальный автор:

Sergey Porphiryev

Индикатор отрисовывает три пары полос Боллинджера. Значения стандартного отклонения по умолчанию — 2, 3, и 4, соответственно.

Модифицирован, чтобы учесть все параметры полос Боллинджера.

Полное описание с иллюстрациями — в оригинальном посте автора здесь.