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Индикаторы

TripleBolling_Modified - индикатор для MetaTrader 5

Sergey Porphiryev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Rudinei Felipetto
Rudinei Felipetto

Rudinei Felipetto

Here we go .....
3 кода 3 темы 8 комментариев
Просмотров:
2170
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Sergey Porphiryev

Индикатор отрисовывает три пары полос Боллинджера. Значения стандартного отклонения по умолчанию — 2, 3, и 4, соответственно.

Модифицирован, чтобы учесть все параметры полос Боллинджера.

TripleBolling_Modified на EURUSD M1.

Полное описание с иллюстрациями — в оригинальном посте автора здесь.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14747

OrderExample OrderExample

Советник отправляет торговый запрос с использованием функции OrderSendAsync().

BB_OsMA BB_OsMA

Индикатор OsMA в форме сфероидов, отклонение показывается в виде линий сверху и снизу.

ColorStochNR_HTF ColorStochNR_HTF

Стохастический осциллятор с подавлением шума ColorStochNR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BSI BSI

Индикатор силы отскока (BSI) демонстрирует силу отскока в соответствии с методом Вайкоффа.