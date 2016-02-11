Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TripleBolling_Modified - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Rudinei FelipettoHere we go .....
- Просмотров:
- 2170
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Индикатор отрисовывает три пары полос Боллинджера. Значения стандартного отклонения по умолчанию — 2, 3, и 4, соответственно.
Модифицирован, чтобы учесть все параметры полос Боллинджера.
Полное описание с иллюстрациями — в оригинальном посте автора здесь.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14747
Советник отправляет торговый запрос с использованием функции OrderSendAsync().BB_OsMA
Индикатор OsMA в форме сфероидов, отклонение показывается в виде линий сверху и снизу.
Стохастический осциллятор с подавлением шума ColorStochNR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.BSI
Индикатор силы отскока (BSI) демонстрирует силу отскока в соответствии с методом Вайкоффа.