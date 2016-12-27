CodeBaseSeções
TripleBolling_Modified - indicador para MetaTrader 5

Sergey Porphiryev
Publicado por:
Rudinei Felipetto
Visualizações:
1564
Avaliação:
(19)
Publicado:
Autor real:

Sergey Porphiryev

O indicador desenha três pares das Bandas de Bollinger com uma taxa de desvio padrão de 2, 3 e 4, respectivamente.

Modificada para aceitar todos os parâmetros das bandas de Bollinger.

O TripleBolling_Modified no EURUSD M1.

A descrição completa com imagens está disponível na postagem original do autor aqui!

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/14747

