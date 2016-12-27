Participe de nossa página de fãs
Rudinei Felipetto
- 1564
Autor real:
O indicador desenha três pares das Bandas de Bollinger com uma taxa de desvio padrão de 2, 3 e 4, respectivamente.
Modificada para aceitar todos os parâmetros das bandas de Bollinger.
A descrição completa com imagens está disponível na postagem original do autor aqui!
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/14747
