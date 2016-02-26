Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XEnvelopes3 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 872
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Tres canales Envelopes, construidos sobre una media móvil con diferentes valores de desviación, realizados en forma de nube. El primer canal está coloreado en un color gris pálido, la parte superior del segundo canal, que sobresale de los límites del primer canal, está coloreada de verde claro, y la parte inferior del segundo canal, que también sobresale de los límites del primer canal, está coloreada de rosa pálido. La parte superior del tercer canal, que sobresale de los límites del segundo canal, está coloreada de celeste claro, y la parte inferior del tercer canal, que también sobresale de los límites del segundo canal, está coloreada de rosa chillón.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador XEnvelopes3
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14779
El indicador dibuja tres pares de franjas de Bollinger.CCI_On_StepChannel_HTF
Indicador CCI_On_StepChannel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador XEnvelopes3 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ReversalNavi
El indicador muestra el punto de entrada que sigue a una barra de viraje.