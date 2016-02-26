CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XEnvelopes3 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
872
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
xenvelopes3.mq5 (11.18 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Tres canales Envelopes, construidos sobre una media móvil con diferentes valores de desviación, realizados en forma de nube. El primer canal está coloreado en un color gris pálido, la parte superior del segundo canal, que sobresale de los límites del primer canal, está coloreada de verde claro, y la parte inferior del segundo canal, que también sobresale de los límites del primer canal, está coloreada de rosa pálido. La parte superior del tercer canal, que sobresale de los límites del segundo canal, está coloreada de celeste claro, y la parte inferior del tercer canal, que también sobresale de los límites del segundo canal, está coloreada de rosa chillón.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador XEnvelopes3

Fig. 1. Indicador XEnvelopes3

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14779

TripleBolling_Modified TripleBolling_Modified

El indicador dibuja tres pares de franjas de Bollinger.

CCI_On_StepChannel_HTF CCI_On_StepChannel_HTF

Indicador CCI_On_StepChannel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

XEnvelopes3_HTF XEnvelopes3_HTF

Indicador XEnvelopes3 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ReversalNavi ReversalNavi

El indicador muestra el punto de entrada que sigue a una barra de viraje.