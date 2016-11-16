コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TripleBolling_Modified - MetaTrader 5のためのインディケータ

Sergey Porphiryev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Rudinei Felipetto
ビュー:
883
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者： Sergey Porphiryev


この指標はそれぞ2、3及び4の標準偏差率でボリンジャーバンドの3組を描きます。

すべてのボリンジャーバンドパラメータを受け入れるように変更されました。

EURUSD M1でのTripleBolling_Modified

画像の完全な説明はこちらのオリジナル著者の投稿にあります。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14747

