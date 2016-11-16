無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
TripleBolling_Modified - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Rudinei Felipetto
- ビュー:
- 883
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者： Sergey Porphiryev
この指標はそれぞ2、3及び4の標準偏差率でボリンジャーバンドの3組を描きます。
すべてのボリンジャーバンドパラメータを受け入れるように変更されました。
画像の完全な説明はこちらのオリジナル著者の投稿にあります。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14747
