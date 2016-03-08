Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XEnvelopes2 - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 1069
- 1069
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Dos canales Envelopes, construidos sobre una media móvil con diferentes valores de desviación, realizados en forma de nube. El primer canal está coloreado en un color gris pálido, la parte superior del segundo canal, que sobresale de los límites del primer canal, está coloreada de verde claro, y la parte inferior del segundo canal, que también sobresale de los límites del primer canal, está coloreada de rosa pálido.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador XEnvelopes2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14750
Indicador XEnvelopes con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.RJTX_Matches_Smoothed
El indicador ayuda a determinar el final y el principio de las tendencias en base a la inclinación de las líneas de las "cerillas" y los colores de sus cabezas. Cada cerilla conforma una línea entre el precio suavizado de apertura de una barra y el precio suavizado de cierre de la siguiente.
Indicador XEnvelopes2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Mutex - en una WinAPI pura
Sincronizamos los procesos de ОС/EA/MT, etc. Nada de DLL de autoría propia. ¡Ha llegado la hora de que mantenga todo bajo su control!