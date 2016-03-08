Dos canales Envelopes, construidos sobre una media móvil con diferentes valores de desviación, realizados en forma de nube. El primer canal está coloreado en un color gris pálido, la parte superior del segundo canal, que sobresale de los límites del primer canal, está coloreada de verde claro, y la parte inferior del segundo canal, que también sobresale de los límites del primer canal, está coloreada de rosa pálido.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador XEnvelopes2