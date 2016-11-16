私たちのファンページに参加してください
RJTX_Matches_Smoothed - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 919
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
この指標は「マッチ」ラインの傾きと頭の色に基づいてトレンドの開始と終了を判断するのに役立ちます。
これらの線の傾きは価格トレンドの進化を示しています。これはトレンドの強さ、それが継続するかどうか、または方向の変更を準備する必要があるかどうかを示します。
それぞれのマッチは、バーの始値と次のバーの終値の間の線を表します。著者のバージョンとは対照的に、この指標では、開始価格と終了価格の間の距離は単一のバーではなく、指標の入力パラメータによって決まる距離にあるバーの数です。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint iPeriod=10;
これによって指標はより多用途に使用されます。ノイズを減らすために時系列が平均化されます。このオプションは、短い時間枠（M1/H1）でのデイトレード（スケーリング、スイング）に適しています。
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年12月23日にコードベースに公開されました。
図1 RJTX_Matches_Smoothed指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14739
