コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RJTX_Matches_Smoothed - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
919
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
RJTX_Matches_Smoothed.mq5 (10.95 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： Rafael Jimenez Tocino


この指標は「マッチ」ラインの傾きと頭の色に基づいてトレンドの開始と終了を判断するのに役立ちます。

これらの線の傾きは価格トレンドの進化を示しています。これはトレンドの強さ、それが継続するかどうか、または方向の変更を準備する必要があるかどうかを示します。

それぞれのマッチは、バーの始値と次のバーの終値の間の線を表します。著者のバージョンとは対照的に、この指標では、開始価格と終了価格の間の距離は単一のバーではなく、指標の入力パラメータによって決まる距離にあるバーの数です。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+----------------------------------------------+
input uint iPeriod=10;

これによって指標はより多用途に使用されます。ノイズを減らすために時系列が平均化されます。このオプションは、短い時間枠（M1/H1）でのデイトレード（スケーリング、スイング）に適しています。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年12月23日にコードベースに公開されました。


図1　RJTX_Matches_Smoothed指標

図1　RJTX_Matches_Smoothed指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14739

CCI_On_StepChannel_HTF CCI_On_StepChannel_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCCI_On_StepChannel指標

OrderExample OrderExample

このエキスパートアドバイザーはOrderSendAsync()関数を使って取引リクエストを送信します。

XEnvelopes XEnvelopes

普遍的な平均化のアルゴリズムを使用し、色の付いた背景でチャンネルを埋める古典的なエンベロープ指標

XEnvelopes_HTF XEnvelopes_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXEnvelopes指標