CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

RJT Matches - indicador para MetaTrader 4

Rafael Jimenez Tocino | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1804
Ranking:
(32)
Publicado:
Actualizado:
rjt_matches.mq4 (4.11 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador ayuda a determinar el final y el principio de las tendencias en base a la inclinación de las líneas "cerillas" y los colores de sus cabezas.

La inclinación de estas líneas indica la evolución de la tendencia del precio. Esto nos habla sobre la fuerza de la tendencia, sobre si va a continuar, o si necesitamos prepararnos para un cambio de dirección.

Cada cerilla conforma una línea entre el precio de apertura de una barra y el precio de cierre de la siguiente. La variante conviene para los tipos de comerio dentro del día (scalping, swing) en marcos temporales pequeños (minutos/horas).

Imágenes:

Indicador RJT Matches adjunto a GOLD - 30 minutos

Ideal para el scalping en Fórex

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14415

iFibonacci iFibonacci

El indicador construye los instrumentos de Fibonacci: Retroceso, Arco, Abanico, Expansión, Zonas temporales. Basado en el indicador ZigZag.

VR Engulfing Pattern VR Engulfing Pattern

Indicador sencillo que informa al tráder sobre la aparición de la figura de vela "Bullish Engulfing" o "Bearish Engulfing" en todos los marcos temporales.

iStdDev - Canal de desviación Estándar iStdDev - Canal de desviación Estándar

Un indicador sencillo, que muestra dos canales de desviación estándar en el gráfico.

Sort Volume Sort Volume

Calcula el volumen para cada divisa en la pareja, basándose en el movimiento del precio.