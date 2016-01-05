Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RJT Matches - indicador para MetaTrader 4
El indicador ayuda a determinar el final y el principio de las tendencias en base a la inclinación de las líneas "cerillas" y los colores de sus cabezas.
La inclinación de estas líneas indica la evolución de la tendencia del precio. Esto nos habla sobre la fuerza de la tendencia, sobre si va a continuar, o si necesitamos prepararnos para un cambio de dirección.
Cada cerilla conforma una línea entre el precio de apertura de una barra y el precio de cierre de la siguiente. La variante conviene para los tipos de comerio dentro del día (scalping, swing) en marcos temporales pequeños (minutos/horas).
