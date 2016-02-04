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Индикаторы

RJTX_Matches_Smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2201
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Rafael Jimenez Tocino

Индикатор помогает определять конец и начало трендов на основании наклона линий "спичек" и цвета их головок.

Наклон этих линий показывает эволюцию ценового тренда. Это говорит о силе тренда, продолжится ли он или нам нужно готовиться к смене направления.

Каждая спичка представляет собой линию между сглаженной ценой открытия одного бара и сглаженной ценой закрытия следующего. В отличие от авторской версии, в этом индикаторе расстояние между ценой открытия и ценой закрытия — не один бар, а количество баров, стоящих на расстоянии, определяемом входным параметром индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint iPeriod=10;

Это делает индикатор более универсальным в использовании. Усреднение таймсерий выполнено с целью удаления шумов. Вариант подходит для внутридневной торговли (скальпинга, свинга) на небольших таймфреймах (минутном/часовом).

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.12.2015.

Рис.1. Индикатор RJTX_Matches_Smoothed

Рис.1. Индикатор RJTX_Matches_Smoothed

RJTX_Matches RJTX_Matches

Индикатор помогает определять конец и начало трендов на основании наклона линий "спичек" и цвета их головок.

MaxminChannelWithSlope_HTF MaxminChannelWithSlope_HTF

Индикатор MaxminChannelWithSlope с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XEnvelopes XEnvelopes

Классический индикатор Envelopes с использованием алгоритмов универсального усреднения и закрашиванием канала цветным фоном.

Volatility_Step_Channel_HTF Volatility_Step_Channel_HTF

Индикатор Volatility_Step_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.