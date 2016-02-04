Реальный автор:

Rafael Jimenez Tocino

Индикатор помогает определять конец и начало трендов на основании наклона линий "спичек" и цвета их головок.

Наклон этих линий показывает эволюцию ценового тренда. Это говорит о силе тренда, продолжится ли он или нам нужно готовиться к смене направления.

Каждая спичка представляет собой линию между сглаженной ценой открытия одного бара и сглаженной ценой закрытия следующего. В отличие от авторской версии, в этом индикаторе расстояние между ценой открытия и ценой закрытия — не один бар, а количество баров, стоящих на расстоянии, определяемом входным параметром индикатора:

input uint iPeriod= 10 ;

Это делает индикатор более универсальным в использовании. Усреднение таймсерий выполнено с целью удаления шумов. Вариант подходит для внутридневной торговли (скальпинга, свинга) на небольших таймфреймах (минутном/часовом).

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.12.2015.





Рис.1. Индикатор RJTX_Matches_Smoothed