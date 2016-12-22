请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
RJTX_Matches_Smoothed - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1546
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Rafael Jimenez Tocino
指标基于火柴棍坡度和其头部颜色来帮助判断趋势的结束和开始。
这些线的斜率表示价格趋势的演变。这代表趋势的强度, 无论它是否延续, 我们或许都要准备方向的改变。
每根火柴棍表示一根柱线平滑开盘价和下一根柱线平滑收盘价之间的连线。与作者的版本对比, 在此指标中, 开盘价和收盘价之间的距离不是单根柱线, 而是由指标的输入参数确定的距离位置的柱线号码:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint iPeriod=10;
这使得指标在使用中更灵活。为降噪而进行的时间序列均化已完成。此选项适用于小时间帧 (M1/H1) 的日内交易 (剥头皮, 波段) 。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
原版指标以 MQL4 语言编写, 并于 2015.12.23 首次发表在 代码库。
图例 1. 指标 RJTX_Matches_Smoothed
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14739
CCI_On_StepChannel_HTF
指标 CCI_On_StepChannel 在输入参数中有时间帧选项。CCI_On_StepChannel
经典的 CCI 指标, 使用典型价格的移动均值作为数据源。此版本的 CCI 指标使用波动率步进通道指标的均线。
XEnvelopes
经典包络线指标, 使用通用均化算法, 并用彩色背景填充通道。XEnvelopes_HTF
指标 XEnvelopes 在输入参数中有时间帧选项。