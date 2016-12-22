真实作者:

Rafael Jimenez Tocino

指标基于火柴棍坡度和其头部颜色来帮助判断趋势的结束和开始。

这些线的斜率表示价格趋势的演变。这代表趋势的强度, 无论它是否延续, 我们或许都要准备方向的改变。

每根火柴棍表示一根柱线平滑开盘价和下一根柱线平滑收盘价之间的连线。与作者的版本对比, 在此指标中, 开盘价和收盘价之间的距离不是单根柱线, 而是由指标的输入参数确定的距离位置的柱线号码:

input uint iPeriod= 10 ;

这使得指标在使用中更灵活。为降噪而进行的时间序列均化已完成。此选项适用于小时间帧 (M1/H1) 的日内交易 (剥头皮, 波段) 。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

原版指标以 MQL4 语言编写, 并于 2015.12.23 首次发表在 代码库。

图例 1. 指标 RJTX_Matches_Smoothed