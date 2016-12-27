CodeBaseSeções
RJTX_Matches_Smoothed - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Rafael Jimenez Tocino

Este indicador ajuda a determinar o fim e o inicio da tendência com base na inclinação dos "fósforos" e da cor de suas cabeças.

A inclinação dessas linhas mostra a evolução da tendência dos preços. Isso mostra a força da tendência, se ele continua, ou se nós precisamos nos preparar para uma mudança de direção.

Cada "fósforo" representa uma linha entre o preço de abertura suavizado de uma barra e o preço de fechamento suavizado da próxima. Em contraste com a versão do autor, neste indicador, a distância entre o preço de abertura e do fechamento do preço não é de uma única barra, mas do número de barras, localizados a uma distância determinada pelos parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
// | Parâmetros de entrada do indicador          |
//+----------------------------------------------+
input uint iPeriod=10;

Isso faz com que o indicador fique mais versátil para utilização. A média da série temporal é feita para reduzir os ruídos. Esta opção é adequada para a negociação intra-diária (scalping, swing) em pequenos intervalos de tempo (M1/H1).

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez no Base de Código em 23/12/2015.

Figura 1. O indicador RJTX_Matches_Smoothed

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14739

