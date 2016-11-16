コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

CCI_On_StepChannel_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
711
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む CCI_On_StepChannel指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はCCI_On_StepChanne.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　CCI_On_StepChannel_HTF指標

図1　CCI_On_StepChannel_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14735

OrderExample OrderExample

このエキスパートアドバイザーはOrderSendAsync()関数を使って取引リクエストを送信します。

Volatility_Step_Channel_HTF Volatility_Step_Channel_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むVolatility_Step_Channel指標

RJTX_Matches_Smoothed RJTX_Matches_Smoothed

この指標は「マッチ」ラインの傾きと頭の色に基づいてトレンドの開始と終了を判断するのに役立ちます。それぞれのマッチは、バーの始値と次のバーの終値の間の線を表します。

XEnvelopes XEnvelopes

普遍的な平均化のアルゴリズムを使用し、色の付いた背景でチャンネルを埋める古典的なエンベロープ指標