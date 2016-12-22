经典的 CCI 指标, 使用典型价格的移动均值作为数据源。此版本的 CCI 指标使用波动率步进通道指标的均线。

指标基于火柴棍坡度和其头部颜色来帮助判断趋势的结束和开始。每根火柴棍表示一根柱线平滑开盘价和下一根柱线平滑收盘价之间的连线。

经典包络线指标, 使用通用均化算法, 并用彩色背景填充通道。