Индикатор XEnvelopes с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор XEnvelopes2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Класс для расширения возможностей MqlRates.

Три канала Envelopes, построенные на одном скользящем среднем с разными значениями отклонения, выполненные в облачном виде.