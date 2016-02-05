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CCI_On_StepChannel_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CCI_On_StepChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CCI_On_StepChannel.mq5.
Рис.1. Индикатор CCI_On_StepChannel_HTF
XEnvelopes2_HTF
Индикатор XEnvelopes2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XEnvelopes_HTF
Индикатор XEnvelopes с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
CSALChartPoints
Класс для расширения возможностей MqlRates.XEnvelopes3
Три канала Envelopes, построенные на одном скользящем среднем с разными значениями отклонения, выполненные в облачном виде.