Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BaseVolatility - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1006
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
fxborg
Indicador de desviación estándar suavizada (Standard Deviation) o, según la terminología del autor del indicador final, indicador de volatilidad básica.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 21.12.2015.
Fig. 1. Indicador BaseVolatility
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14727
Indicador MaxminChannelWithSlope con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.MaxminChannelWithSlope
Sencillo canal Max-Min con inclinación.
Indicador BaseVolatility con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Volatility_Step_Channel
El indicador construye un canal Step Channel basado en la volatilidad.