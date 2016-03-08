CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BaseVolatility - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1006
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
basevolatility.mq5 (7.65 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

fxborg

Indicador de desviación estándar suavizada (Standard Deviation) o, según la terminología del autor del indicador final, indicador de volatilidad básica.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 21.12.2015.

Fig. 1. Indicador BaseVolatility

Fig. 1. Indicador BaseVolatility

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14727

MaxminChannelWithSlope_HTF MaxminChannelWithSlope_HTF

Indicador MaxminChannelWithSlope con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

MaxminChannelWithSlope MaxminChannelWithSlope

Sencillo canal Max-Min con inclinación.

BaseVolatility_HTF BaseVolatility_HTF

Indicador BaseVolatility con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Volatility_Step_Channel Volatility_Step_Channel

El indicador construye un canal Step Channel basado en la volatilidad.