Autor real:

fxborg

Indicador de desviación estándar suavizada (Standard Deviation) o, según la terminología del autor del indicador final, indicador de volatilidad básica.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 21.12.2015.

Fig. 1. Indicador BaseVolatility