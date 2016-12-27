Participe de nossa página de fãs
Volatility_Step_Channel - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
fxborg
O indicador traça o canal Step Channel baseado na volatilidade (desvio padrão suavizado).
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 21.12.2015.
Figura 1. O indicador Volatility_Step_Channel
O indicador BaseVolatility com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.BaseVolatility
O indicador de Desvio Padrão suavizado ou pela terminologia do indicador resultante do autor - o indicador de volatilidade base.
O indicador Volatility_Step_Channel com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.OrderExample
O Expert Advisor envia solicitações de negociação utilizando a função OrderSendAsync().