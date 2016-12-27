Autor real:

fxborg

O indicador traça o canal Step Channel baseado na volatilidade (desvio padrão suavizado).

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 21.12.2015.

Figura 1. O indicador Volatility_Step_Channel