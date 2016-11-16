： fxborg





この指標は、ボラティリティに基づいてステップチャネルをプロットします（平滑化された標準版）。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年12月21日にコードベースに公開されました。





図1 Volatility_Step_Channel指標