指标

Volatility_Step_Channel - MetaTrader 5脚本

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
volatility_step_channel.mq5 (12.59 KB) 预览
真实作者:

fxborg

指标基于波动率绘制步进通道。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

原版指标以 MQL4 语言编写, 并于 2015.12.21 首次发表在 代码库

图例 1. 指标 Volatility_Step_Channel

图例 1. 指标 Volatility_Step_Channel

