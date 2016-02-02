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Индикаторы

Volatility_Step_Channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Реальный автор:

fxborg

Индикатор строит шаговый канал Step Channel на основе волатильности (сглаженного стандартного отклонения).

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 21.12.2015.

Рис.1. Индикатор Volatility_Step_Channel

Рис.1. Индикатор Volatility_Step_Channel

BaseVolatility BaseVolatility

Индикатор сглаженного стандартного отклонения (Standard Deviation) или по терминологии автора итогового индикатора - индикатор базовой волатильности.

MaxminChannelWithSlope MaxminChannelWithSlope

Простой Max-Min канал с уклоном.

BaseVolatility_HTF BaseVolatility_HTF

Индикатор BaseVolatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MaxminChannelWithSlope_HTF MaxminChannelWithSlope_HTF

Индикатор MaxminChannelWithSlope с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.