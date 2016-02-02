Реальный автор:

fxborg

Индикатор строит шаговый канал Step Channel на основе волатильности (сглаженного стандартного отклонения).

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 21.12.2015.

Рис.1. Индикатор Volatility_Step_Channel