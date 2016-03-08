CodeBaseSecciones
Indicadores

BaseVolatility_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
908
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
basevolatility.mq5 (7.65 KB) ver
basevolatility_htf.mq5 (9.96 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Indicador BaseVolatility con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con los indicadores, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador BaseVolatility.mq5.

Fig. 1. Indicador BaseVolatility_HTF

BaseVolatility BaseVolatility

Indicador de desviación estándar suavizada (Standard Deviation) o, según la terminología del autor del indicador final, indicador de volatilidad básica.

MaxminChannelWithSlope_HTF MaxminChannelWithSlope_HTF

Indicador MaxminChannelWithSlope con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Volatility_Step_Channel Volatility_Step_Channel

El indicador construye un canal Step Channel basado en la volatilidad.

Volatility_Step_Channel_HTF Volatility_Step_Channel_HTF

Indicador Volatility_Step_Channel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.