Volatility_Step_Channel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
813
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Echter Autor:

fxborg

Der Indikator zeichnet den Stufenkanal basierend auf der Volatilität (geglättete Standardabweichung).

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 21.12.2015.

Abbildung 1. Der Volatility_Step_Channel Indikator

Abbildung 1. Der Volatility_Step_Channel Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14731

