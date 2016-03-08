Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AlphaTrendSpotter-pa_free - indicador para MetaTrader 5
- 1061
Autor real:
Andy Ismail
Indicador de señal de semáforo con uso de los extremos de precio de dos periodos determinados por el parámetro de entrada del indicador.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 04.01.2016.
Fig. 1. Indicador AlphaTrendSpotter-pa_free
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14720
