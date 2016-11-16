コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

AlphaTrendSpotter-pa_free - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
918
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： Andy Ismail


指標入力パラメータによって決定された2期間の価格極値に基づくセマフォシグナル指標

もともとこの指標はMQL4で書かれ2016年1月4日にコードベースに公開されました。


図1　AlphaTrendSpotter-pa_free指標

図1　AlphaTrendSpotter-pa_free指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14720

ColorBearsGap_HTF ColorBearsGap_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorBearsGap指標

ColorBullsGap_HTF ColorBullsGap_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorBullsGap指標

RJTX_Matches RJTX_Matches

この指標は「マッチ」ラインの傾きと頭の色に基づいてトレンドの開始と終了を判断するのに役立ちます。

MaxminChannelWithSlope MaxminChannelWithSlope

傾斜を持ったシンプルなMax-Minチャンネル