AlphaTrendSpotter-pa_free - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： Andy Ismail
指標入力パラメータによって決定された2期間の価格極値に基づくセマフォシグナル指標
もともとこの指標はMQL4で書かれ2016年1月4日にコードベースに公開されました。
図1 AlphaTrendSpotter-pa_free指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14720
