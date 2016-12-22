请观看如何免费下载自动交易
AlphaTrendSpotter-pa_free - MetaTrader 5脚本
真实作者:
Andy Ismail
一款信号量指标, 基于输入参数所确定周期内的价格极值。
原版指标以 MQL4 语言编写, 并于 2016.01.04 首次发表在 代码库。
图例 1. 指标 AlphaTrendSpotter-pa_free
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14720
