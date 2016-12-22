代码库部分
AlphaTrendSpotter-pa_free - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

Andy Ismail

一款信号量指标, 基于输入参数所确定周期内的价格极值。

原版指标以 MQL4 语言编写, 并于 2016.01.04 首次发表在 代码库

图例 1. 指标 AlphaTrendSpotter-pa_free

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14720

ColorBearsGap_HTF ColorBearsGap_HTF

指标 ColorBearsGap 在输入参数中有时间帧选项。

ColorBullsGap_HTF ColorBullsGap_HTF

指标 ColorBullsGap 在输入参数中有时间帧选项。

MaxminChannelWithSlope MaxminChannelWithSlope

简单的带斜率的 Max-Min 通道。

MaxminChannelWithSlope_HTF MaxminChannelWithSlope_HTF

指标 MaxminChannelWithSlope 在输入参数中有时间帧选项。