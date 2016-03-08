Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MaxminChannelWithSlope - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1055
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
fajuzi
Sencillo canal Max-Min con inclinación. En la práctica, se trata de un canal de Donchian con inclinación. Si el parámetro de entrada de xslope es igual a cero, el indicador se convierte en un canal de Donchian habitual. Se usa la media móvil de Momentum.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 23.12.2015.
Fig. 1. Indicador MaxminChannelWithSlope
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14725
El indicador ayuda a determinar el final y el principio de las tendencias en base a la inclinación de las líneas de las "cerillas" y los colores de sus cabezas.AlphaTrendSpotter-pa_free
Indicador de señal de semáforo con uso de los extremos de precio de dos periodos determinados por el parámetro de entrada del indicador.
Indicador MaxminChannelWithSlope con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.BaseVolatility
Indicador de desviación estándar suavizada (Standard Deviation) o, según la terminología del autor del indicador final, indicador de volatilidad básica.