MaxminChannelWithSlope - indicador para MetaTrader 5

Sencillo canal Max-Min con inclinación. En la práctica, se trata de un canal de Donchian con inclinación. Si el parámetro de entrada de xslope es igual a cero, el indicador se convierte en un canal de Donchian habitual. Se usa la media móvil de Momentum.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 23.12.2015.

Fig. 1. Indicador MaxminChannelWithSlope

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14725

