Autor real:

Andy Ismail

Um indicador de sinal do tipo semáforo baseado nos extremos dos preços para o período determinado pelos parâmetros de entrada do indicador.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 04/01/2016.

Figura 1. O indicador AlphaTrendSpotter-pa_free