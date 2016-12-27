CodeBaseSeções
Nikolay Kositsin
Andy Ismail

Um indicador de sinal do tipo semáforo baseado nos extremos dos preços para o período determinado pelos parâmetros de entrada do indicador.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 04/01/2016.

Figura 1. O indicador AlphaTrendSpotter-pa_free

Figura 1. O indicador AlphaTrendSpotter-pa_free

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14720

