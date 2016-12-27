Participe de nossa página de fãs
AlphaTrendSpotter-pa_free - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1229
- 1229
- Avaliação:
-
- Publicado:
Autor real:
Andy Ismail
Um indicador de sinal do tipo semáforo baseado nos extremos dos preços para o período determinado pelos parâmetros de entrada do indicador.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 04/01/2016.
Figura 1. O indicador AlphaTrendSpotter-pa_free
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14720
