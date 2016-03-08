CodeBaseSecciones
RJTX_Matches - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1152
(17)
rjtx_matches.mq5 (8.65 KB) ver
Rafael Jimenez Tocino

El indicador ayuda a determinar el final y el principio de las tendencias en base a la inclinación de las líneas de las "cerillas" y los colores de sus cabezas.

La inclinación de estas líneas indica la evolución de la tendencia del precio. Esto nos habla sobre la fuerza de la tendencia, sobre si va a continuar, o si necesitamos prepararnos para un cambio de dirección.

Cada cerilla conforma una línea entre el precio de apertura de una barra y el precio de cierre de la siguiente. A diferencia de la versión del autor, en este indicador la distancia entre el precio de apertura y el precio de cierre no es una barra, sino la cantidad de barras que están a una cierta distancia, definida en los parámetros de entrada:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input uint iPeriod=10;

Esto hace al indicador más universal en su uso. La variante conviene para los tipos de comerio dentro del día (scalping, swing) en marcos temporales pequeños (minutos/horas).

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 23.12.2015.

Fig. 1. Indicador RJTX_Matches

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14722

