RJTX_Matches - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Rafael Jimenez Tocino
El indicador ayuda a determinar el final y el principio de las tendencias en base a la inclinación de las líneas de las "cerillas" y los colores de sus cabezas.
La inclinación de estas líneas indica la evolución de la tendencia del precio. Esto nos habla sobre la fuerza de la tendencia, sobre si va a continuar, o si necesitamos prepararnos para un cambio de dirección.
Cada cerilla conforma una línea entre el precio de apertura de una barra y el precio de cierre de la siguiente. A diferencia de la versión del autor, en este indicador la distancia entre el precio de apertura y el precio de cierre no es una barra, sino la cantidad de barras que están a una cierta distancia, definida en los parámetros de entrada:
//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador |
//+----------------------------------------------+
input uint iPeriod=10;
Esto hace al indicador más universal en su uso. La variante conviene para los tipos de comerio dentro del día (scalping, swing) en marcos temporales pequeños (minutos/horas).
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 23.12.2015.
Fig. 1. Indicador RJTX_Matches
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14722
