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AlphaTrendSpotter-pa_free - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Andy Ismail
Семафорный сигнальный индикатор с использованием экстремумов цены за два периода, определяемых входным параметром индикатора.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.01.2016.
Рис.1. Индикатор AlphaTrendSpotter-pa_free
ColorBearsGap_HTF
Индикатор ColorBearsGap с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorBullsGap_HTF
Индикатор ColorBullsGap с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
MaxminChannelWithSlope
Простой Max-Min канал с уклоном.BaseVolatility
Индикатор сглаженного стандартного отклонения (Standard Deviation) или по терминологии автора итогового индикатора - индикатор базовой волатильности.