Реальный автор:

Andy Ismail

Семафорный сигнальный индикатор с использованием экстремумов цены за два периода, определяемых входным параметром индикатора.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.01.2016.

Рис.1. Индикатор AlphaTrendSpotter-pa_free