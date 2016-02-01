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Индикаторы

AlphaTrendSpotter-pa_free - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2125
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Andy Ismail

Семафорный сигнальный индикатор с использованием экстремумов цены за два периода, определяемых входным параметром индикатора.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.01.2016.

Рис.1. Индикатор AlphaTrendSpotter-pa_free

Рис.1. Индикатор AlphaTrendSpotter-pa_free

ColorBearsGap_HTF ColorBearsGap_HTF

Индикатор ColorBearsGap с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorBullsGap_HTF ColorBullsGap_HTF

Индикатор ColorBullsGap с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MaxminChannelWithSlope MaxminChannelWithSlope

Простой Max-Min канал с уклоном.

BaseVolatility BaseVolatility

Индикатор сглаженного стандартного отклонения (Standard Deviation) или по терминологии автора итогового индикатора - индикатор базовой волатильности.