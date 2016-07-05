Echter Autor:

Andy Ismail

Ein Signalindikator basierend auf Preisextrema für die durch die Eingabeparameter festgelegte Periode.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.01.2016.

Abbildung 1. Der AlphaTrendSpotter-pa_free Indikator