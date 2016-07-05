CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Echter Autor:

Andy Ismail

Ein Signalindikator basierend auf Preisextrema für die durch die Eingabeparameter festgelegte Periode.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.01.2016.

Abbildung 1. Der AlphaTrendSpotter-pa_free Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14720

ColorBearsGap_HTF ColorBearsGap_HTF

Der ColorBearsGap Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ColorBullsGap_HTF ColorBullsGap_HTF

Der ColorBullsGap Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

RJTX_Matches RJTX_Matches

Der Indikator hilft bei Bestimmung des Anfangs und Ende eines Trends auf Basis der Steigung der "Streichholz"-Linien und der Farbe ihrer Köpfe.

MaxminChannelWithSlope MaxminChannelWithSlope

Einfacher Max-Min Kanal mit einer Steigung.