Indicadores

ColorBullsGap_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
872
(15)
colorbullsgap.mq5 (7.84 KB) ver
colorbullsgap_htf.mq5 (9.58 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Indicador ColorBullsGap con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con los indicadores, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorBullsGap.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorBullsGap_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14712

Stream Stream

El indicador marca las barras cuyo tamaño supera el valor establecido en los ajustes. A la hora de calcular, se toma en cuenta el cuerpo de la barra, el precio de apertura y el precio de cierre de la barra.

METRO_Stochastic_HTF_Signal METRO_Stochastic_HTF_Signal

El indicador METRO_Stochastic_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador METRO_Stochastic_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.

ColorBearsGap_HTF ColorBearsGap_HTF

Indicador ColorBearsGap con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

AlphaTrendSpotter-pa_free AlphaTrendSpotter-pa_free

Indicador de señal de semáforo con uso de los extremos de precio de dos periodos determinados por el parámetro de entrada del indicador.