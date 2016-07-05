CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ForexLine - Indikator für den MetaTrader 5

Roberto Jacobs | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1188
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
forexline.mq5 (13.47 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

ForexLine ist ein Indikator für MetaTrader 5, basierend auf dem ForexLine Indikator für MetaTrader 4.

Der ForexLine Indikator liefert Signale für den Handel: rote Linie (Verkaufssignal) und blaue Linie (Kaufsignal).

EURGBPH1-FXLine

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14688

MACD mit Histogramm MACD mit Histogramm

Moving Average Konvergenz/Divergenz mit Histogramm. Basierend auf MACD.mq5.

PricePercentRange PricePercentRange

Price(%)Range ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Preisbewegung basierend auf dem prozentualen Hoch (Höchstes) und Tief (Tiefstes) von 100 Balken berechnet.

DEMA_HTF DEMA_HTF

Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

DEMA_3HTF DEMA_3HTF

Drei doppelte exponentielle gleitende Durcschnitte aus drei verschiedenen TimeFrames dargestellt auf dem selben Chart.