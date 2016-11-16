無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ForexLineは MetaTrader 4 のForexLine指標に基づいたMetaTrader 5用の指標です。
ForexLine指標は、赤線（売りシグナル）と青線（買いシグナル）の取引シグナルを提供します。
