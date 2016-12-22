请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ForexLine 是一款用于 MetaTrader 5 的指标, 基于 MetaTrader 4 版本的 ForexLine 指标。
ForexLine 指标提供交易信号: 红线 (卖出信号) 和蓝线 (买入信号)。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/14688
直方图 MACD
移动均线聚合直方图。基于 MACD.mq5。PricePercentRange
价格 (%) 范围是一款用于 MetaTrader 5 的指标, 计算基于价格走势 100 根柱线的最高价和最低价百分比。
BB_OsMA
BB_OsMA 指标是圆珠形态的 OsMA 指标, 具有上下偏离作为边带。METRO_WPR_HTF_Signal
指标 METRO_WPR_HTF_Signal 显示选择柱线上的 METRO_WPR_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。