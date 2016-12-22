价格 (%) 范围是一款用于 MetaTrader 5 的指标, 计算基于价格走势 100 根柱线的最高价和最低价百分比。

BB_OsMA 指标是圆珠形态的 OsMA 指标, 具有上下偏离作为边带。

指标 METRO_WPR_HTF_Signal 显示选择柱线上的 METRO_WPR_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。