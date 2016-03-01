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Индикаторы

ForexLine - индикатор для MetaTrader 5

Roberto Jacobs
Roberto Jacobs

Roberto Jacobs

4.9 (28)
MQL5 Community:
Programmer + Forex Trader
Product on Market:
Forex Currency Power Index indicator for MT5
https://www.mql5.com/en/market/product/101322
3 продукта 7 статей 63 кода 1 тема 1217 комментариев
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Просмотров:
2810
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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ForexLine — индикатор для MetaTrader 5, основанный на индикаторе ForexLine для MetaTrader 4.

Индикатор обеспечивает сигналы для торговли: красную линию (сигнал на продажу) и синюю линию (сигнал на покупку).

EURGBPH1-FXLine

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14688

ColorXMACDCandle ColorXMACDCandle

Индикатор ColorXMACD в свечном виде.

RVI_Histogram RVI_Histogram

Классический индикатор RVI в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности и цветным облаком между сигнальной линией и осциллятором для индикации пересечений осциллятора.

TrendSignal Indicator TrendSignal Indicator

Индикатор TrendSignal для MetaTrader 5.

Mercado Aberto Mercado Aberto

Простой индикатор, показывающий время, когда рынок открыт.