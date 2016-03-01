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ForexLine - индикатор для MetaTrader 5
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ForexLine — индикатор для MetaTrader 5, основанный на индикаторе ForexLine для MetaTrader 4.
Индикатор обеспечивает сигналы для торговли: красную линию (сигнал на продажу) и синюю линию (сигнал на покупку).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14688
ColorXMACDCandle
Индикатор ColorXMACD в свечном виде.RVI_Histogram
Классический индикатор RVI в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности и цветным облаком между сигнальной линией и осциллятором для индикации пересечений осциллятора.
TrendSignal Indicator
Индикатор TrendSignal для MetaTrader 5.Mercado Aberto
Простой индикатор, показывающий время, когда рынок открыт.