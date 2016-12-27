CodeBaseSeções
ForexLine - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
ForexLine é um indicador para MetaTrader 5, baseado no indicador ForexLine para MetaTrader 4.

O indicador ForexLine fornece sinais para a negociação: linha vermelha (sinal de venda) e linha azul (sinal de compra).

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/14688

