CopyTicksInd - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 994
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
En el indicador se da el paso de ticks del terminal a una matriz. En los prámetros de entrada se puede establecer el tipo de ticks obtenidos:
Acto seguido, la matriz de ticks se muestra en la pantalla. Además, se representa la bandera del tick:
- TICK_FLAG_BID — el tick ha cambiado el precio Bid;
- TICK_FLAG_ASK — el tick ha cambiado el precio Ask;
- TICK_FLAG_LAST — el tick ha cambiado el precio de la última transacción;
- TICK_FLAG_VOLUME — el tick ha cambiado el volumen;
- TICK_FLAG_BUY — el tick ha surgido como resultado de una operación de compra;
- TICK_FLAG_SELL — el tick ha surgido como resultado de una operación de venta.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14667
