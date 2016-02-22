CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

CopyTicksInd - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
994
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
copyticksind.mq5 (5.57 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

En el indicador se da el paso de ticks del terminal a una matriz. En los prámetros de entrada se puede establecer el tipo de ticks obtenidos:

Parámetros de entrada

Acto seguido, la matriz de ticks se muestra en la pantalla. Además, se representa la bandera del tick:

  • TICK_FLAG_BID — el tick ha cambiado el precio Bid;
  • TICK_FLAG_ASK — el tick ha cambiado el precio Ask;
  • TICK_FLAG_LAST — el tick ha cambiado el precio de la última transacción;
  • TICK_FLAG_VOLUME — el tick ha cambiado el volumen;
  • TICK_FLAG_BUY — el tick ha surgido como resultado de una operación de compra;
  • TICK_FLAG_SELL — el tick ha surgido como resultado de una operación de venta.

Indicador

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14667

AMA_HTF AMA_HTF

Indicador Adaptive Moving Average con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

AMA_3HTF AMA_3HTF

Tres indicadores Adaptive Moving Average de tres marcos temporales distintos representados en un solo gráfico.

DEMA_HTF DEMA_HTF

Indicador Double Exponential Moving Average con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

DEMA_3HTF DEMA_3HTF

Tres indicadores Double Exponential Moving Average con tres marcos temporales distintos representados en un solo gráfico.