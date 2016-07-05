und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Indikator speichert den Tick vom Terminal in ein Array. Der Typ der erhaltenen Ticks kann in den Parametern angegeben werden:
Dann wird das Tick-Array am Bildschirm angezeigt. Währenddessen wir das Tick-Flag angezeigt:
- TICK_FLAG_BID — der Tick hat den Bid-Preis verändert;
- TICK_FLAG_ASK — der Tick hat den Ask-Preis verändert;
- TICK_FLAG_LAST — der Tick hat den Preis des letzten Trades verändert;
- TICK_FLAG_VOLUME — der Tick hat das Volumen geändert;
- TICK_FLAG_BUY — der Tick erschien als Ergebnis eines Kauftrades;
- TICK_FLAG_SELL — der Tick erschien als Ergebnis eines Verkaufstrades;
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14667
