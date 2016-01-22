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CopyTicksInd - индикатор для MetaTrader 5
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В индикаторе идет получение тиков из терминала в массив. Во входных параметрах можно задать тип получаемых тиков:
Далее массив тиков выводится на экран. При этом отображается флаг тика:
- TICK_FLAG_BID — тик изменил цену Bid;
- TICK_FLAG_ASK — тик изменил цену Ask;
- TICK_FLAG_LAST — тик изменил цену последней сделки;
- TICK_FLAG_VOLUME — тик изменил объем;
- TICK_FLAG_BUY — тик возник в результате сделки на покупку;
- TICK_FLAG_SELL — тик возник в результате сделки на продажу.
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