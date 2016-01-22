CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CopyTicksInd - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3240
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В индикаторе идет получение тиков из терминала в массив. Во входных параметрах можно задать тип получаемых тиков:

Входные параметры

Далее массив тиков выводится на экран. При этом отображается флаг тика:

  • TICK_FLAG_BID — тик изменил цену Bid;
  • TICK_FLAG_ASK — тик изменил цену Ask;
  • TICK_FLAG_LAST — тик изменил цену последней сделки;
  • TICK_FLAG_VOLUME — тик изменил объем;
  • TICK_FLAG_BUY — тик возник в результате сделки на покупку;
  • TICK_FLAG_SELL — тик возник в результате сделки на продажу.

Индикатор

AMA_HTF AMA_HTF

Индикатор Adaptive Moving Average с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AMA_3HTF AMA_3HTF

Три индикатора Adaptive Moving Average с трех различных таймфреймов на одном графике.

RealValue RealValue

Этот индикатор — попытка оценить реальную рыночную стоимость финансового актива.

XDidi_Index XDidi_Index

Индикатор Иглы Didi с расширенными возможностями настройки используемых в его расчете скользящих средних.