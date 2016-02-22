Indicador XDidi_Index con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Tres indicadores Adaptive Moving Average de tres marcos temporales distintos representados en un solo gráfico.

El indicador demuestra el funcionamiento de la obtención de ticks a través de "CopyTicks" y permite comparar tres modos de obtención de ticks.

Indicador Double Exponential Moving Average con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.