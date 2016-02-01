無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CopyTicksInd - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1020
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このインディケータは、ティックをターミナルから配列に取得します。ティックのタイプを引数として渡すことができます。
結果的に配列は画面に出力されることになります。それとともに、ティックフラグが表示されます。:
- TICK_FLAG_BID - ティックがBid価格を変更した
- TICK_FLAG_ASK - ティックがAsk価格を変更した
- TICK_FLAG_LAST - ティックが最終取引価格を変更した
- TICK_FLAG_VOLUME - ティックが容量を変更した
- TICK_FLAG_BUY - 買い取引の結果にティックが発生した
- TICK_FLAG_SELL - 売り取引の結果にティックが発生した
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14667