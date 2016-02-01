コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CopyTicksInd - MetaTrader 5のためのインディケータ

このインディケータは、ティックをターミナルから配列に取得します。ティックのタイプを引数として渡すことができます。

入力引数

結果的に配列は画面に出力されることになります。それとともに、ティックフラグが表示されます。:

  • TICK_FLAG_BID - ティックがBid価格を変更した
  • TICK_FLAG_ASK  - ティックがAsk価格を変更した
  • TICK_FLAG_LAST - ティックが最終取引価格を変更した
  • TICK_FLAG_VOLUME - ティックが容量を変更した
  • TICK_FLAG_BUY - 買い取引の結果にティックが発生した
  • TICK_FLAG_SELL - 売り取引の結果にティックが発生した

インディケータ

