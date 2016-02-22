Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DEMA_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador Double Exponential Moving Average con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Fig. 1. Indicador DEMA_HTF
El indicador demuestra el funcionamiento de la obtención de ticks a través de "CopyTicks" y permite comparar tres modos de obtención de ticks.AMA_HTF
Indicador Adaptive Moving Average con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Tres indicadores Double Exponential Moving Average con tres marcos temporales distintos representados en un solo gráfico.METRO_XRSX_HTF_Signal
El indicador METRO_XRSX_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador METRO_XRSX_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.