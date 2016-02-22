CodeBaseSecciones
DEMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador Double Exponential Moving Average con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Fig. 1. Indicador DEMA_HTF

CopyTicksInd CopyTicksInd

El indicador demuestra el funcionamiento de la obtención de ticks a través de "CopyTicks" y permite comparar tres modos de obtención de ticks.

AMA_HTF AMA_HTF

Indicador Adaptive Moving Average con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

DEMA_3HTF DEMA_3HTF

Tres indicadores Double Exponential Moving Average con tres marcos temporales distintos representados en un solo gráfico.

METRO_XRSX_HTF_Signal METRO_XRSX_HTF_Signal

El indicador METRO_XRSX_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador METRO_XRSX_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.