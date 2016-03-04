CodeBaseSeções
CopyTicksInd - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3026
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

O indicado armazena o tick do terminal em um array. O tipo dos ticks recebidos podem ser especificados nos parâmetros:

Parâmetros de entrada

Em seguida, o array de tick é apresentado na tela. Durante isso a flag do tick é exibida:

  • TICK_FLAG_BID — o tick mudou o preço de Bid;
  • TICK_FLAG_ASK — o tick mudou o preço de Ask;
  • TICK_FLAG_LAST — o tick mudou o preço do último negócio;
  • TICK_FLAG_VOLUME — o tick mudou o volume;
  • TICK_FLAG_BUY — o tick apareceu como o resultado de uma negociação de compra;
  • TICK_FLAG_SELL — o tick apareceu como o resultado de uma negociação de venda;

Indicador

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14667

