CopyTicksInd - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3026
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicado armazena o tick do terminal em um array. O tipo dos ticks recebidos podem ser especificados nos parâmetros:
Em seguida, o array de tick é apresentado na tela. Durante isso a flag do tick é exibida:
- TICK_FLAG_BID — o tick mudou o preço de Bid;
- TICK_FLAG_ASK — o tick mudou o preço de Ask;
- TICK_FLAG_LAST — o tick mudou o preço do último negócio;
- TICK_FLAG_VOLUME — o tick mudou o volume;
- TICK_FLAG_BUY — o tick apareceu como o resultado de uma negociação de compra;
- TICK_FLAG_SELL — o tick apareceu como o resultado de uma negociação de venda;
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14667
