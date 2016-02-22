Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DEMA_3HTF - indicador para MetaTrader 5
Tres indicadores Double Exponential Moving Average con tres marcos temporales distintos representados en un solo gráfico.
Fig. 1. Indicadores DEMA_3HTF y DEMA_3HTF_
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14698
Indicador Double Exponential Moving Average con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.CopyTicksInd
El indicador demuestra el funcionamiento de la obtención de ticks a través de "CopyTicks" y permite comparar tres modos de obtención de ticks.
El indicador METRO_XRSX_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador METRO_XRSX_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.VWAP - Volume Weighted Average Price
El indicador calcula durante el día dónde comercia una acción con respecto a su precio medio ponderado del día.