DEMA_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Tres indicadores Double Exponential Moving Average con tres marcos temporales distintos representados en un solo gráfico.

Fig. 1. Indicadores DEMA_3HTF y DEMA_3HTF_

DEMA_HTF DEMA_HTF

Indicador Double Exponential Moving Average con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CopyTicksInd CopyTicksInd

El indicador demuestra el funcionamiento de la obtención de ticks a través de "CopyTicks" y permite comparar tres modos de obtención de ticks.

METRO_XRSX_HTF_Signal METRO_XRSX_HTF_Signal

El indicador METRO_XRSX_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador METRO_XRSX_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.

VWAP - Volume Weighted Average Price VWAP - Volume Weighted Average Price

El indicador calcula durante el día dónde comercia una acción con respecto a su precio medio ponderado del día.