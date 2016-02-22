CodeBaseSecciones
AMA_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
Tres indicadores Adaptive Moving Average de tres marcos temporales distintos representados en un solo gráfico.

Fig. 1. Indicadores AMA_3HTF y AMA_3HTF_

