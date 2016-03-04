CodeBaseSeções
XDidi_Index - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Rudinei Felipetto

O indicador agulhas Didi com as configurações personalizadas e avançadas das médias móveis, que são usados ​​em seus cálculos.

//+----------------------------------------------+
// | Parâmetros de entrada do indicador          |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method Curta_Method=MODE_SMA; // Método da média curta
input uint Curta=3; // Profundidade da média curta
input int CPhase=15; // Parâmetro da média curta
// --- Para JJMA que varia dentro do intervalo de -100 ... 100 e influencia a qualidade do período de transição;
// --- Para VIDIA é um período CMO, para AMA é um período médio lento
//--- 
input Smooth_Method Media_Method=MODE_SMA; // Método da média média
input uint Media=8; // Profundidade da média média
input int MPhase=15; // Parâmetro da média média
// --- Para JJMA que varia dentro do intervalo de -100 ... 100 e influencia a qualidade do período de transição;
// --- Para VIDIA é um período CMO, para AMA é um período médio lento
input Smooth_Method Longa_Method=MODE_SMA; // Método da média longa
input uint Longa=20; // Profundidade da média longa
input int LPhase=15; // Parâmetro da média longa
// --- Para JJMA que varia dentro do intervalo de -100 ... 100 e influencia a qualidade do período de transição;
// --- Para VIDIA é um período CMO, para AMA é um período médio lento
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;    // Constante do preço
input bool  Revers=false;  // Inversão do gráfico relativo ao eixo do tempo

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. Os indicadores XDidi_Index e XDidi_Index_Cloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14655

