Autor real:

Rudinei Felipetto

O indicador agulhas Didi com as configurações personalizadas e avançadas das médias móveis, que são usados ​​em seus cálculos.

input Smooth_Method Curta_Method= MODE_SMA ; input uint Curta= 3 ; input int CPhase= 15 ; input Smooth_Method Media_Method= MODE_SMA ; input uint Media= 8 ; input int MPhase= 15 ; input Smooth_Method Longa_Method= MODE_SMA ; input uint Longa= 20 ; input int LPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input bool Revers= false ;

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. Os indicadores XDidi_Index e XDidi_Index_Cloud