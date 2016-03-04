Participe de nossa página de fãs
Autor real:
Rudinei Felipetto
O indicador agulhas Didi com as configurações personalizadas e avançadas das médias móveis, que são usados em seus cálculos.
//+----------------------------------------------+ // | Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method Curta_Method=MODE_SMA; // Método da média curta input uint Curta=3; // Profundidade da média curta input int CPhase=15; // Parâmetro da média curta // --- Para JJMA que varia dentro do intervalo de -100 ... 100 e influencia a qualidade do período de transição; // --- Para VIDIA é um período CMO, para AMA é um período médio lento //--- input Smooth_Method Media_Method=MODE_SMA; // Método da média média input uint Media=8; // Profundidade da média média input int MPhase=15; // Parâmetro da média média // --- Para JJMA que varia dentro do intervalo de -100 ... 100 e influencia a qualidade do período de transição; // --- Para VIDIA é um período CMO, para AMA é um período médio lento input Smooth_Method Longa_Method=MODE_SMA; // Método da média longa input uint Longa=20; // Profundidade da média longa input int LPhase=15; // Parâmetro da média longa // --- Para JJMA que varia dentro do intervalo de -100 ... 100 e influencia a qualidade do período de transição; // --- Para VIDIA é um período CMO, para AMA é um período médio lento input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante do preço input bool Revers=false; // Inversão do gráfico relativo ao eixo do tempo
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. Os indicadores XDidi_Index e XDidi_Index_Cloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14655
