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Индикаторы

XDidi_Index - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2375
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Rudinei Felipetto

Индикатор Иглы Didi с расширенными возможностями настройки используемых в его расчете скользящих средних.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method Curta_Method=MODE_SMA_; //Curta метод усреднения
input uint Curta=3; //Curta глубина сглаживания                    
input int CPhase=15; //Curta параметр сглаживания,
//--- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//--- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
//---
input Smooth_Method Media_Method=MODE_SMA_; //Media метод усреднения
input uint Media=8; //Media глубина сглаживания                    
input int MPhase=15; //Media параметр сглаживания,
//--- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//--- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей

input Smooth_Method Longa_Method=MODE_SMA_; //Longa метод усреднения
input uint Longa=20; //Longa глубина сглаживания                    
input int LPhase=15; //Longa параметр сглаживания,
//--- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//--- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;    //ценовая константа
input bool  Revers=false;  //переворот графика относительно оси времени

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикаторы XDidi_Index и XDidi_Index_Cloud

Рис.1. Индикаторы XDidi_Index и XDidi_Index_Cloud

RealValue RealValue

Этот индикатор — попытка оценить реальную рыночную стоимость финансового актива.

CopyTicksInd CopyTicksInd

Индикатор демонстрирует работу с получением тиков через "CopyTicks" и позволяет сравнить три режима получения тиков.

Didi_Index_Sign Didi_Index_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма пересечений двух скользящих средних.

XDidi_Index_HTF XDidi_Index_HTF

Индикатор XDidi_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.