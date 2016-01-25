Реальный автор:

Rudinei Felipetto

Индикатор Иглы Didi с расширенными возможностями настройки используемых в его расчете скользящих средних.







input Smooth_Method Curta_Method=MODE_SMA_;

input uint Curta= 3 ;

input int CPhase= 15 ;







input Smooth_Method Media_Method=MODE_SMA_;

input uint Media= 8 ;

input int MPhase= 15 ;







input Smooth_Method Longa_Method=MODE_SMA_;

input uint Longa= 20 ;

input int LPhase= 15 ;





input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;

input bool Revers= false ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикаторы XDidi_Index и XDidi_Index_Cloud