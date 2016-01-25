Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XDidi_Index - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2375
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Rudinei Felipetto
Индикатор Иглы Didi с расширенными возможностями настройки используемых в его расчете скользящих средних.
//| Входные параметры индикатора |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method Curta_Method=MODE_SMA_; //Curta метод усреднения
input uint Curta=3; //Curta глубина сглаживания
input int CPhase=15; //Curta параметр сглаживания,
//--- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//--- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
//---
input Smooth_Method Media_Method=MODE_SMA_; //Media метод усреднения
input uint Media=8; //Media глубина сглаживания
input int MPhase=15; //Media параметр сглаживания,
//--- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//--- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Smooth_Method Longa_Method=MODE_SMA_; //Longa метод усреднения
input uint Longa=20; //Longa глубина сглаживания
input int LPhase=15; //Longa параметр сглаживания,
//--- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//--- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; //ценовая константа
input bool Revers=false; //переворот графика относительно оси времени
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикаторы XDidi_Index и XDidi_Index_Cloud
Этот индикатор — попытка оценить реальную рыночную стоимость финансового актива.CopyTicksInd
Индикатор демонстрирует работу с получением тиков через "CopyTicks" и позволяет сравнить три режима получения тиков.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма пересечений двух скользящих средних.XDidi_Index_HTF
Индикатор XDidi_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.