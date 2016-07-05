und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XDidi_Index - Indikator für den MetaTrader 5
- 919
Echter Autor:
Rudinei Felipetto
Der Didi needles Indikator mit der erweiterten Anpassungseinstellung gleitende Durchschnitte in seinen Berechnungen zu verwenden.
//+----------------------------------------------+ //| INDIKATOR EINGABEPARAMETER | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method Curta_Method=MODE_SMA; // Curta Mittelungs Methode input uint Curta=3; // Curta Tiefe der Glättung input int CPhase=15; // Curta Glättungsparameter //--- für JJMA variiert dieser im Bereich von -100 ... +100 und beeinflusst die Qualitiät der Übergangsperiode; //--- für VIDIA ist es die CMO Periode, für AMA ist es die Periode des langsamen Durchschnitts //--- input Smooth_Method Media_Method=MODE_SMA; // Media Mittelungs-Methode input uint Media=8; // Media Tiefe der Glättung input int MPhase=15; // Media Glättungsparameter //--- für JJMA variiert dieser im Bereich von -100 ... +100 und beeinflusst die Qualitiät der Übergangsperiode; //--- für VIDIA ist es die CMO Periode, für AMA ist es die Periode des langsamen Durchschnitts input Smooth_Method Longa_Method=MODE_SMA; // Longa Mittelungs-Methode input uint Longa=20; // Longa Tiefe der Glättung input int LPhase=15; // Longa Glättungsparameter //--- für JJMA variiert dieser im Bereich von -100 ... +100 und beeinflusst die Qualitiät der Übergangsperiode; //--- für VIDIA ist es die CMO Periode, für AMA ist es die Periode des langsamen Durchschnitts input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;// Preiskonstante input bool Revers=false; // Chartinversion relativ zur Zeitachse
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abbildung 1. Der XDidi_Index und XDidi_Index_Cloud Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14655
