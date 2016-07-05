Echter Autor:

Rudinei Felipetto

Der Didi needles Indikator mit der erweiterten Anpassungseinstellung gleitende Durchschnitte in seinen Berechnungen zu verwenden.

input Smooth_Method Curta_Method= MODE_SMA ; input uint Curta= 3 ; input int CPhase= 15 ; input Smooth_Method Media_Method= MODE_SMA ; input uint Media= 8 ; input int MPhase= 15 ; input Smooth_Method Longa_Method= MODE_SMA ; input uint Longa= 20 ; input int LPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input bool Revers= false ;

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abbildung 1. Der XDidi_Index und XDidi_Index_Cloud Indikator