Indikatoren

XDidi_Index - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Echter Autor:

Rudinei Felipetto

Der Didi needles Indikator mit der erweiterten Anpassungseinstellung gleitende Durchschnitte in seinen Berechnungen zu verwenden.

//+----------------------------------------------+
//| INDIKATOR EINGABEPARAMETER                   |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method Curta_Method=MODE_SMA; // Curta Mittelungs Methode
input uint Curta=3; // Curta Tiefe der Glättung
input int CPhase=15; // Curta Glättungsparameter
//--- für JJMA variiert dieser im Bereich von -100 ... +100 und beeinflusst die Qualitiät der Übergangsperiode;
//--- für VIDIA ist es die CMO Periode, für AMA ist es die Periode des langsamen Durchschnitts
//--- 
input Smooth_Method Media_Method=MODE_SMA; // Media Mittelungs-Methode
input uint Media=8; // Media Tiefe der Glättung
input int MPhase=15; // Media Glättungsparameter
//--- für JJMA variiert dieser im Bereich von -100 ... +100 und beeinflusst die Qualitiät der Übergangsperiode;
//--- für VIDIA ist es die CMO Periode, für AMA ist es die Periode des langsamen Durchschnitts
input Smooth_Method Longa_Method=MODE_SMA; // Longa Mittelungs-Methode
input uint Longa=20; // Longa Tiefe der Glättung
input int LPhase=15; // Longa Glättungsparameter
//--- für JJMA variiert dieser im Bereich von -100 ... +100 und beeinflusst die Qualitiät der Übergangsperiode;
//--- für VIDIA ist es die CMO Periode, für AMA ist es die Periode des langsamen Durchschnitts
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;// Preiskonstante
input bool  Revers=false;  // Chartinversion relativ zur Zeitachse

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abbildung 1. Der XDidi_Index und XDidi_Index_Cloud Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14655

