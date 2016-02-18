请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Rudinei Felipetto
在移动平均计算中含有更多高级自定义设置的Didi needles指标.
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method Curta_Method=MODE_SMA; // Curta 平均计算方法 input uint Curta=3; // Curta 平滑计算深度 input int CPhase=15; // Curta 平滑参数 //--- 对于JJMA, 它在 -100 到 +100 之间变化, 影响周期数的质量; //--- 对于 VIDIA , 它是CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数 //--- input Smooth_Method Media_Method=MODE_SMA; // Media 平均方法 input uint Media=8; // Media 平滑深度 input int MPhase=15; // Media 平滑参数 //--- 对于JJMA, 它在 -100 到 +100 之间变化, 影响周期数的质量; //--- 对于 VIDIA , 它是CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数 input Smooth_Method Longa_Method=MODE_SMA; // Longa 平均方法 input uint Longa=20; // Longa 平滑深度 input int LPhase=15; // Longa 平滑参数 //--- 对于JJMA, 它在 -100 到 +100 之间变化, 影响周期数的质量; //--- 对于 VIDIA , 它是CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 价格常熟 input bool Revers=false; // 是否相对时间轴做变换
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.
图 1. XDidi_Index 和 XDidi_Index_Cloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14655
