真实作者:

Rudinei Felipetto

在移动平均计算中含有更多高级自定义设置的Didi needles指标.

input Smooth_Method Curta_Method= MODE_SMA ; input uint Curta= 3 ; input int CPhase= 15 ; input Smooth_Method Media_Method= MODE_SMA ; input uint Media= 8 ; input int MPhase= 15 ; input Smooth_Method Longa_Method= MODE_SMA ; input uint Longa= 20 ; input int LPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input bool Revers= false ;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.

图 1. XDidi_Index 和 XDidi_Index_Cloud 指标