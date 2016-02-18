代码库部分
到包裹
指标

XDidi_Index - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1479
等级:
(22)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
xdidi_index.mq5 (8.84 KB) 预览
xdidi_index_cloud.mq5 (8.04 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
真实作者:

真实作者:

Rudinei Felipetto

在移动平均计算中含有更多高级自定义设置的Didi needles指标.

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method Curta_Method=MODE_SMA; // Curta 平均计算方法
input uint Curta=3; // Curta 平滑计算深度
input int CPhase=15; // Curta 平滑参数
//--- 对于JJMA, 它在 -100 到 +100 之间变化, 影响周期数的质量;
//--- 对于 VIDIA , 它是CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数
//--- 
input Smooth_Method Media_Method=MODE_SMA; // Media 平均方法
input uint Media=8; // Media 平滑深度
input int MPhase=15; // Media 平滑参数
//--- 对于JJMA, 它在 -100 到 +100 之间变化, 影响周期数的质量;
//--- 对于 VIDIA , 它是CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数
input Smooth_Method Longa_Method=MODE_SMA; // Longa 平均方法
input uint Longa=20; // Longa 平滑深度
input int LPhase=15; // Longa 平滑参数
//--- 对于JJMA, 它在 -100 到 +100 之间变化, 影响周期数的质量;
//--- 对于 VIDIA , 它是CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;    // 价格常熟
input bool  Revers=false;  // 是否相对时间轴做变换

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.

图 1. XDidi_Index 和 XDidi_Index_Cloud 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14655

