F_RSI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
821
(16)
Indicador F_RSI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador F_RSI.mq5.

Fig. 1. Indicador F_RSI_HTF

F_RSI F_RSI

Indicador RSI con niveles dinámicos.

ATRSmoothed_HTF ATRSmoothed_HTF

Indicador ATRSmoothed con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

METRO_DeMarker_HTF_Signal METRO_DeMarker_HTF_Signal

El indicador METRO_DeMarker_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador METRO_DeMarker_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.

Didi_Index_HTF Didi_Index_HTF

Indicador Didi_Index con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.