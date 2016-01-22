Mira cómo descargar robots gratis
F_RSI - indicador para MetaTrader 4
Indicador RSI con niveles dinámicos.
Descripción de los ajustes del indicador:
- Price — precio utilizado.
- PRICE_CLOSE — precio de cierre;
- PRICE_OPEN — precio de apertura;
- PRICE_HIGH — precio máximo del periodo;
- PRICE_LOW — precio mínimo del periodo;
- PRICE_MEDIAN — precio promedio, (high+low)/2;
- PRICE_TYPICAL — precio típico, (high+low+close)/3;
- PRICE_WEIGHTED — precio ponderado, (high+low+close+close)/4.
- RSI_PERIOD — periodo de promediación para el cálculo del índice.
- K — coeficiente, distancia entre niveles dinámicos.
- Mode — método de promediación. SMA — promediación simple. SMMA — promediación suavizada.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14570
